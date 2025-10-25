Фото, видео: 5-tv.ru

Близкие больного точно так же, как и он, испытывают смешанные чувства.

Человеку с онкологией важно дать почувствовать себя нужным. Об этом 5-tv.ru заявила психолог Елена Корбмахер.

По словам эксперта, сталкиваясь с таким тяжелым заболеванием, как онкология, человек начинает совершенно по-другому смотреть на мир. Так, все, что ему казалось стабильным, перестает таковым быть. Все вокруг, как уточнила психолог, заполняется тревогой.

В этот момент семья и друзья больного тоже испытывают смешанные чувства, включая растерянность. Они не знают, что делать, как себя вести и, главное, что сказать близкому. Поэтому нередко у них проскальзывают такие дежурные фразы, как «все хорошо» и «не переживай».

«И понятно, что это все говорится исключительно с целью поддержать, настроить на позитивный лад, не дать раскиснуть. Однако „все хорошо, не переживай“ совершенно не соответствует той картине переживаний, которую испытывает сам болеющий человек», — сказала Елена Корбмахер.

Психолог пояснила, что человеку, страдающему онкологическим заболеванием, хочется просто поделиться с кем-то своими страхами и тревогами. Но бывает так, что ему не дают этого сделать. Поэтому лучше всего будет для начала просто быть рядом со своим болеющим близким.

«Стать для него тем островком стабильности, который ему сейчас не хватает. Чтобы он понимал, что помощь ему может быть оказана в любой момент, как только она будет ему необходима», — добавила Корбмахер.

Человеку с онкологией важно понимать, что от него никто не отвернулся. В этой ситуации нет правильных и неправильных слов. У каждого, по мнению психолога, свой путь реагирования на болезнь. Однако единственное верное решение — быть рядом с больным и дать ему понять, что он не один.

