Скончался дроппер, участвовавший в афере с квартирой Ларисы Долиной

Мошенники использовали более 10 счетов.

Скончался дроппер, обналичивший 15 миллионов рублей в ходе квартирной аферы с недвижимостью народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Оперативники установили, что фигуранта звали Александр К. Он получил пять миллионов рублей от Долиной 21 июня 2024 года, а 27 июня — еще 10 миллионов рублей. Платеж прошел как «оплата услуг».

После того как стало известно, что он умер, правоохранители прекратили производство в части предъявленных к нему требований. Всего злоумышленники использовали 10 расчетных счетов, несколько других задействованных в афере дропперов стали фигурантами не только в данном уголовном деле.

Певица стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. Всего Долина потеряла 317 миллионов рублей. К счастью, в ходе судебных разбирательств Долина смогла восстановить свои права на жилье.

