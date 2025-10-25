Дмитриев: свыше 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО

Фото: Климентьев Михаил/ТАСС

Кроме того, большинство европейцев не понимает, какие интересы преследует РФ.

Больше 99% жителей США не знают о том, что много лет назад Россия предлагала НАТО позволить ей вступить в альянс. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

«И представьте, готов поспорить, что 99,999% американцев не знают, что президент Путин предлагал вступить в НАТО», — сказал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что Москва даже подавала заявку на вступление в организацию, однако ей было отказано.

По его словам, на Западе есть граждане, которые не до конца понимают, какие интересы преследует Россия. Главная причина беспокойства Москвы, как отметил Дмитриев, — расширение Североатлантического альянса к границам страны. Глава РФПИ также напомнил, что изначально в НАТО обещали этого не делать.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин сам рассказал, что спрашивал у бывшего главы Белого дома Билла Клинтона о возможности вступления РФ в ряды НАТО. По словам главы России, тогда к его предложению отнеслись холодно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия стремится быстро завершить украинский конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил Кирилл Дмитриев.

