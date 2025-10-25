Умерла мать короля Таиланда Сирикит

Фото: © Getty Images/Alain BENAINOUS / Contributor

Она поддерживала своего сына в поездках, была инициатором десятков благотворительных программ и сделала тайский шелк узнаваемым по всему миру.

В Таиланде скончалась королева Сирикит, мать короля Махи Вачиралонгкорна (Рама X). Ее смерть наступила 24 октября 2025 в возрасте 93 лет, сообщили в канцелярии королевского двора.

По информации источника, королева ушла из жизни в мемориальном госпитале короля Чулалонгкорна, который находится в ведении Тайского общества Красного Креста и расположен в Бангкоке.

Сирикит находилась в больнице под наблюдением врачей с сентября 2019 года. С 17 октября 2025 года Ее Величество страдала от инфекции кровотока, из-за чего ее состояние здоровье постепенно ухудшалось.

Король Таиланда Махи Вачиралонгкорн распорядился о похоронах с высочайшими почестями и в соответствии с национальными традициями. Он объявил членам королевской семьи и служащим королевского двора соблюдать траур в течение одного года, начиная со дня смерти королевы.

Королева-мать Сирикит прославилась тем, что на протяжении десятилетий сопровождала Раму IX во всех его поездках по стране. Она стала инициатором десятков благотворительных программ, включая проекты по восстановлению лесов, сохранению традиционного ткачества и развитию народных ремесел.

Благодаря ее поддержке тайский шелк стал мировым символом культуры и национальной гордости.

В 2007 году королева Сирикит посетила Россию по случаю 110-летия установления дипломатических отношений с Таиландом

