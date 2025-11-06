Есть 900! Овечкин обновил рекорд по голам в НХЛ
Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский форвард отличился в матче против «Сент-Луиса».
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». Эта шайба россиянина стала для него 900-й в «регулярках» НХЛ.
В ночь на четверг столичный клуб проводит домашний матч в Вашингтоне. Овечкин отличился на третьей минуте второго периода. В этом сезоне россиянин набрал восемь очков (три гола + пять результативных передач).
Овечкин в прошлом сезоне превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Долгие годы любители хоккея называли этот рекорд вечным. Российский форвард проводит уже 21-й сезон в НХЛ и продолжает обновлять собственное достижение.
В октябре Овечкин первым среди россиян преодолел отметку в 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал восьмым хоккеистом в истории лиги, который провел такое количество игр в составе одной команды.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Овечкин забросил свою 899-ю шайбу.
