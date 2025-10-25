Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Оперативная работа разведки и подразделений позволяет быстро поражать цели.

Подразделения беспилотников Новороссийского полка горного соединения ВДВ нанесли удар по личному составу ВСУ ударными FPV-дронами в Запорожской области.

В одном из населенных пунктов расчеты разведывательного дрона зафиксировали попытку ротации группы пехоты боевков.

Благодаря слаженной и оперативной совместной боевой работе десантников-операторов разведывательных и ударных дронов ротация пехоты противника была сорвана: украинские националисты были уничтожены до достижения ими надежного укрытия.

Высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет быстрого поражения целей на значительных расстояниях. Разведка обнаруживает противника и передает координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно направлять ударные беспилотники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

