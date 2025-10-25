Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом 25 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В каком районе города произошел удар дрона, мэр не сообщил.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

Так, утром 24 октября стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, среди которых ребенок. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте против украинских боевиков.

