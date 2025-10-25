Дмитриев: Россия стремится быстро завершить конфликт на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

В США говорят о недостаточном темпе урегулирования ситуации на Украине из-за недопонимания.

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем и активно ищет компромиссы для этого. Об этом он заявил в интервью СNN, прибыв в Вашингтон в пятницу 24 октября по приглашению американской стороны.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) подчрекнул, что именно Украина препятствует продвижению переговорного процесса и не хочет решать накопившиеся проблемы. Он добавил, что Москва, со своей стороны, продолжает линию на диалог и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, однако Киев не проявляет заинтересованности в конструктивных контактах.

При этом, по словам Дмитриева, Россия заинтересована в скорейшем завершении ситуации вокруг Украины.

«Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — сказал он в интервью американскому телеканалу.

Спецпосланник президента уточнил, что для России также важен и диалог с США, поэтому Кремль продолжит доносить до американского лидера Дональда Трампа свою позицию. Он уточнил, что говорить о недостаточном темпе урегулирования украинского конфликта в Соединенных Штатах могут из-за недопонимания.

Также Кирилл Дмитриев добавил, что не намерен обсуждать тему смягчения антироссийских санкций США на встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Спецпредставитель Путина считает, что важно достичь мирного урегулирования кризиса, а не продвигать нереалистичные решения.

По его Дмитриева, санкции США никак не повлияют на российскую экономику, а их последствия, напротив, почувствуют сами американцы — на автозаправках вырастут цены на топливо.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Кирилл Дмитриев подтвердил, что поездка в Штаты была запланирована заранее, а американская сторона не стала ее отменять, несмотря на недавние недружественные шаги в отношении России.

