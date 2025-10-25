ЦИК оспорит указ Балицкого об увольнении главы запорожского избиркома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Элла Памфилова назвала сложившуюся ситуацию грубым вмешательством со стороны губернатора в работу избирательной комиссии области.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой оспорить указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от обязанностей председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова в Telegram-канале ведомства.

По мнению главы ЦИК, губернатор злоупотребляет своими правами и превышает служебные полномочия. Памфилова отметила, что изданный 23 октября указ Балицким не имеет юридической силы.

Она подчеркнула, что глава Запорожской области не назвал существенных аргументов в своем распоряжении. Даже при наличии претензий к Галине Катющенко, руководитель региона должен был направить в ЦИК просьбу о рассмотрении правомерности ее освобождения от обязанностей члена комиссии.

Памфилова от лица ЦИК назвала сложившуюся ситуацию «грубым вмешательством» со стороны Балицкого в работу избирательной комиссии области. Кроме того, в организации расценили действия губернатора как незаконную попытку сместить с должности Катющенко, тем самым дезорганизировав деятельность облизбиркома.

«В связи со сложившейся ситуацией ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства господина Балицкого», — резюмировала Памфилова в своем сообщении.

