В Белоруссии разблокировали социальную сеть «ВКонтакте»

Все сервисы соцсети работают в штатном режиме.

На территории Белоруссии разблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщил интернет-портал Белорусского телеграфного агентства belta.by.

По данным сайта инспекции Белоруссия по электросвязи (БелГИЭ), введенные ранее ограничения на социальную сеть сняты. Спустя несколько часов после блокировки «ВКонтакте» и все сервисы соцсети стали работать в штатном режиме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о проблемах с доступом к сервисам «ВКонтакте» стало известно вечером 24 октября. По требованию КГБ Белоруссии социальная сеть была добавлена в реестр запрещенных ресурсов, который ведет Государственная инспекция по надзору за электросвязью БелГИЭ. Сроки блокировки на тот момент не назывались. Также не было известно о причинах подобного решения белорусского ведомства.

Позднее в пресс-службе соцсети заявили, что делают все необходимое для решения ситуации.

