В России заблокировали соцсеть для фанатов аниме и манги MyAnimeList

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала в России доступ к широко известной в мире японской базе данных и социальной сети по аниме и манге MyAnimeList. Соответствующую информацию опубликовали на официальном портале ведомства.

По данным Единого реестра запрещенных сайтов в России, доступ к популярному ресурсу ограничили 22 октября. При попытке перехода на японскую базу данных российские пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке, подтверждающее его ограничение на территории страны.

MyAnimeList представляет собой онлайн-платформу с каталогом японских анимационных сериалов и комиксов. Кроме того, пользователи также могут делать соответствующие закладки, ставить оценки, писать свои рецензии и обсуждать с другими участниками социальной сети.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Длительность ограничения не называли. Однако в тот же день российскую платформу разблокировали в республике.

До этого VK Tech презентовал новую версию платформы VK WorkSpace с усиленной защитой данных. Она включает в себя суперапп с офлайн-доступом, расширенными настройками безопасности и геораспределенной почтой.

