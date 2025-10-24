Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

Под меры давления также попали его жена, сын и глава МВД страны.

США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Под американские санкции также попали жена Петро — Вероника Гарсия, его старший сын Николас Петро и глава МВД Колумбии Армандо Бенедетти.

19 октября Дональд Трамп заявил, что США прекращают предоставлять субсидии Колумбии. Также американский лидер назвал Петро наркоторговцем, отметив, что глава Колумбии осведомлен о масштабной проблеме в стране с запрещенными веществами, но не предпринимает никаких действий для ее решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны и убийстве рыбака.

По его словам, Вашингтон нарушил суверенитет республики в территориальных водах. Кроме того, уничтоженная американской стороной лодка с местным рыбаком на борту не имела отношения к наркотрафику.

