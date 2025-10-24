Экс-мэра Ростова-на-Дону арестовали по делу о превышении должностных полномочий

Фото, видео: Романенко Эрик/ТАСС; 5-tv.ru

Он заключен под стражу до 23 декабря включительно.

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал экс-мэра города Алексея Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий. Он заключен под стражу до 23 декабря включительно. Кадры — в распоряжение 5-tv.ru.

Прежде в этот день бывший глава Ростова-на-Дону был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следственный комитет России возбудил в отношении Логвиненко уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Уточняется, что сумма ущерба составила более 47 миллионов рублей.

