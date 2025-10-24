«Делаем все необходимое»: «ВКонтакте» о снятии ограничений с сервиса в Белоруссии

Фото: Владислав Шатило/ТАСС

Решение было принято на основании представления КГБ страны.

Компания «ВКонтакте» делает все возможное, чтобы снять ограничение доступа к соцсети в Белоруссии. Об этом представители пресс-службы сервиса рассказали RT.

«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Белоруссии как можно скорее», — уточняется в материале.

Доступ к «ВКонтакте» в Белоруссии заблокировали 24 октября 2025 года. Решение было принято на основании представления КГБ страны. Длительность ограничения неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что VK Tech представил обновленный VK WorkSpace с усиленной защитой данных.

Главное новшество разработки — суперапп с модульной архитектурой, объединяющий ключевые сервисы VK WorkSpace: почту, мессенджер, календарь, видеозвонки, диск и опросы. Теперь пользователи смогут работать с письмами и календарем без подключения к интернету, а данные синхронизируются при восстановлении сети.

