В Белоруссии заблокирован доступ к социальной сети «ВКонтакте»

В Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила Белтелерадиокомпания со ссылкой на инспекцию Белоруси по электросвязи (БелГИЭ).

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении.

