Фотографировала своих жертв: няня много лет насиловала своих подопечных

Одной из пострадавших было всего пять лет.

В США 63-летняя няня на протяжении многих лет подвергала сексуальному насилию своих подопечных. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию штата.

По данным следствия, женщине вменяются 24 пункта преступного сексуального поведения первой степени, 12 пунктов — второй степени, а также 11 эпизодов нападения.

Она находится под стражей под залогом в размере пяти миллионов долларов.

Полиция штата Мичиган начала расследование после того, как мать нескольких детей заявила о насилии, которому они подвергались, находясь под присмотром Беннетт. Одной из пострадавших, по словам следователей, было всего пять лет, когда все началось.

По информации Midland Daily News, преступления происходили в доме подозреваемой в период с 2013 по 2020 год. После ареста 17 октября полиция изъяла электронные устройства из ее жилья для проведения экспертизы.

Власти утверждают, что няня фотографировала своих жертв. В настоящий момент неизвестно, признала ли она вину или наняла адвоката. Судебные документы, на которые ссылается CBS News, указывают, что слушание по делу назначено на 4 ноября.

