Что видят люди, когда умирают? Раскрыта тайна околосмертных переживаний

Новое исследование показывает, насколько разные картины открываются тем, кто оказался по ту сторону.

Что происходит с человеком в последние мгновения перед смертью? Этот вопрос тревожит умы философов и ученых веками. Теперь, как сообщает Daily Mail, исследователи приблизились к разгадке: они опросили 48 человек, переживших околосмертные переживания, и выяснили, что каждый видел нечто совершенно уникальное.

От света Бога до бездны черной дыры

Некоторые участники рассказали, что видели небесных существ и религиозные образы. Один человек вспоминал, как перед ним открылась каменная лестница, а на вершине стоял Иисус в белом одеянии. Другой говорил, что Бог являлся ему как «великий свет вдали». Но были и совсем иные видения — один участник описал путешествие через черную дыру, другой — «матрицу», в которой точки соединялись в несколько измерений.

Мир, где встречаются религия и физика

По данным ученых, описания участников сильно различались. Одни видели Иисуса и ангелов, другие — свет, туннели и вспышки энергии.

«Я был в центре огромного пузыря света. Он полностью окутал меня. Это был самый красивый свет из всех, которые я когда-либо видел», — вспоминал один из участников исследования.

Другие рассказывали, как слышали голоса умерших родственников или видели сады с цветами и детьми, играющими на лугах.

Что говорят ученые

Ведущий автор исследования, доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук и приложений, объяснил, что культурный фон человека влияет на то, как формируется его восприятие в момент смерти.

Так, один участник слышал, как «мужчины читают Тору», другой видел классические христианские образы, а третий — вовсе не религиозные картины, а геометрические пространства и вспышки света.

По словам Лернера, все эти переживания вызваны изменениями в работе мозга, когда нарушается связь между органами чувств и зрением. Это создает иллюзию туннеля, вспышек или света, охватывающего тело.

Геометрия последнего мгновения

Ученые выделили четыре типа пространств, через которые проходят люди в момент клинической смерти. Первый из них — узкий конус, создающий ощущение движения по туннелю. Второй и третий типы описываются как дугообразные и эллиптические поля зрения, возникающие из-за потери периферического обзора.

И, наконец, последняя форма представляет собой полное круговое восприятие — словно человек оказывается внутри светящегося шара. По результатам интервью, многие участники рассказывали, что по мере приближения к смерти их ощущения менялись: туннель постепенно превращался в сферическое пространство, наполненное светом.

Интервью показали, что по мере приближения к смерти люди словно «переходят» от одной формы к другой — от туннеля к сферическому пространству.

Между наукой и верой

Хотя участники описывали Бога, ангелов или сияние света, исследователи подчеркивают: это не доказательство существования души, покидающей тело. Скорее, эти образы отражают то, как мозг интерпретирует разрушение связи между восприятием и сознанием.

Тем не менее, ученые признают: феномен околосмертных переживаний — одно из самых загадочных состояний, в котором наука соприкасается с верой. И чем больше люди рассказывают о своем опыте, тем яснее становится, насколько по-разному человек способен видеть свой последний свет.

