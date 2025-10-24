Набиуллина: новые санкции не вызовут изменения в денежно-кредитной политике РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Многое будет зависеть от того, как пройдет адаптация к новым ограничениям.

Санкции Европейского Союза (ЕС) направлены против экспорта российских сырьевых ресурсов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, на данный момент невозможно точно оценить, какое влияние окажет новый пакет санкции ЕС на экономику России.

«Мы видим, что санкции направлены на ограничения, прежде всего, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точное влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Много будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям», — отметила она.

Также глава ЦБ добавила, что на данном этапе не планируется внесение изменений в денежно-кредитную политику страны.

Ранее5-tv.ru сообщал о том, что Набиуллина заявила, что для дальнейшего снижения ключевой ставки нужно учитывать риски в отношении инфляции.

