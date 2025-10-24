Дипломаты РФ помогли выехать из Газы 47 россиянам и их родственникам-палестинцам

МИД РФ помог выехать из Газы 47 россиянам и их родственникам-палестинцам

Фото: Reuters/Stringer

Опасную зону покинули 15 несовершеннолетних.

Российские дипломаты оказали помощь в выезде из сектора Газа 47 гражданам РФ и их близким родственникам-палестинцам. Об этом рассказала в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам 22 октября 2025 года», — отметила дипломат.

По ее словам, среди них были 15 россиян и 32 палестинца. К тому же, Захарова пояснила, что в числе вывезенных из анклава граждан были 15 несовершеннолетних, среди которых молодой человек с диагнозом ДЦП.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано 9 октября. В дальнейшем, 13 октября, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта. Тогда освободили 20 выживших израильских заложников, в ответ на это Тель-Авив обязался вернуть две тысячи заключенных из Палестины.

После радикальное палестинское движение ХАМАС передало десять тел заложников Израилю из 28 обещанных. Других будут искать, так как их места захоронения неизвестны. По договору боевые действия должны прекратиться, а Израиль частично уйдет из Газы.

Ранее, писал 5-tv.ru, британские войска были направлены в Израиль по запросу США.

