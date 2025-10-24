Возвращение легенды: «Тату» представит забытый альбом спустя два десятилетия

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Фанаты дуэта смогут услышать редкие записи, пролежавшие в архиве 21 год.

Группа «Тату» объявила о выпуске альбома «В Поднебесной», над которым певицы Лена Катина и Юля Волкова работали более двадцати лет назад. Пластинка включает ранее не издававшиеся композиции и ремикс на один из главных хитов коллектива.

Работа над альбомом проходила во время реалити-шоу «В Поднебесной», выходившего в 2004 году в эфире федерального телеканала. Тогда исполнительницы записывали песни под руководством продюсера Ивана Шаповалова в пентхаусе московской гостиницы «Пекин». Однако из-за конфликта участников проект был свернут, и готовый материал не был издан.

В новую пластинку вошли треки «Все нормально», «Ты согласна», «Ничья» и «Белочка», а также синглы «Простые движения» и «Не верь, не бойся, не проси». Кроме того, в альбом добавлена телеверсия песни «Защищаться очками» и новый ремикс на знаменитый хит «Нас не догонят».

После воссоединения в 2025 году Лена Катина и Юля Волкова заявили, что намерены порадовать аудиторию старыми и новыми проектами. Выход альбома «В Поднебесной» станет первым шагом в новом этапе истории «Тату».

