Патрушев: Россия вышла на третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов

В ближайшие годы вылов увеличится до 6 миллионов тонн.

Россия занимает третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбо-промышленного форума. По его словам, в ближайшие годы вылов должен увеличиться до шести миллионов тонн.

«Для этого, прежде всего, должен динамично обновляться рыбопромысловый флот. Мы выстраиваем эту работу в рамках программы инвестквот. Аукционы, которые проводятся государством, обеспечивают прозрачность процесса, распределение ресурсов и одновременно решают задачу по созданию современных производственных мощностей, а также новых рабочих мест. В рамках данного механизма уже сданы 48 судов, и это пока еще не финальная цифра 2025 года. А в целом, в перспективе, должно быть построено еще не менее 70 судов», — отметил Патрушев.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, подчеркнул, что Петербург, благодаря своему географическому положению, является важным центром рыбной отрасли России.

«Наш город является локомотивом возрождения отечественного рыбопромыслового флота. Одним из главных участников государственной программы „Квоты под киль“. С ее помощью наши верфи строят современные технологичные траулеры полного цикла, способные вести комплексный промысел и перерабатывать рыбу прямо в море», — добавил Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что в настоящее время судостроительными предприятиями Петербурга строится 24 рыбодобывающих судна. Уже переданы заказчику и спущены на воду шесть судов, девять судов заложены.

