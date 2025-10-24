Глава ФТС доложил Путину о результатах работы ведомства

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Отдельное внимание в Федеральной таможенной службе уделяется поддержке сотрудников — участников специальной военной операции.

Федеральная таможенная служба в этом году уже перечислила в бюджет 4,5 триллиона рублей, и таким образом выполнила годовой план на 75%. Об этом глава ведомства рассказал Владимиру Путину.

Валерий Пикалев также проинформировал президента о сокращении сроков проведения таможенного контроля, а также о мерах по борьбе с серым импортом.

«Учитывая беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран, внесли необходимые изменения в мероприятиях второго этапа стратегии до 2030 года и уже приступили к их выполнению. Провели необходимые структурные организационно-штатные мероприятия, проработали вопросы прохождения службы, подготовки таможенных кадров. Благодаря вашей поддержке продолжается процесс замены должностей „государственный служащий“ должностями сотрудников. И с этого года для почти четырех тысяч таможенников будет обеспечен более конкурентный уровень заработной платы и для них будет расширен пакет социальных гарантий», — отметил глава ФТС.

Валерий Пикалев рассказал, что отдельное внимание в ведомстве уделяется поддержке сотрудников — участников специальной военной операции. Для тех, кто вернулся на службу, на базе «Российской таможенной академии» с этого года организована образовательная программа повышения квалификации. Она позволяет максимально быстро и комфортно приступить к работе в условиях мирной жизни.

