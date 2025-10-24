Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
У Екатерины Бордуковой пятеро детей, которых ранее изъяли из семьи.
Челябинский металлургический район суд вынес приговор многодетной матери Екатерине Бордуковой, признанной виновной в убийстве рэпера ТрикоПюшона. Наказание — восемь лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.
Суд также обязал подсудимую выплатить 18 тысяч рублей, потраченные на услуги назначенного ей государством адвоката.
Родственники рэпера на судебном заседании не присутствовали, моральные иски не заявляли.
Отмечается, что у Бордуковой — пятеро детей, которых ранее изъяли из семьи из-за ее злоупотребления спиртными напитками.
Трагедия произошла 16 октября. Бордукова и рэпер вместе выпивали, после чего между ними началась ссора. Женщина нанесла удар ножом по горлу исполнителя.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пенсионерку из Кузбасса осудили за помощь экстремистам.
С августа 2019 года по январь 2025 года женщина, рассылала документы от имени местной ячейки в различные органы власти, принимала участие в собраниях, посвященных деятельности объединения, и пропагандировала идеи, направленные против основ государственного строя, также осуществляла финансовую поддержку.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.