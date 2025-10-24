Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона

Фото, видео: 5-tv.ru

У Екатерины Бордуковой пятеро детей, которых ранее изъяли из семьи.

Челябинский металлургический район суд вынес приговор многодетной матери Екатерине Бордуковой, признанной виновной в убийстве рэпера ТрикоПюшона. Наказание — восемь лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Суд также обязал подсудимую выплатить 18 тысяч рублей, потраченные на услуги назначенного ей государством адвоката.

Родственники рэпера на судебном заседании не присутствовали, моральные иски не заявляли.

Отмечается, что у Бордуковой — пятеро детей, которых ранее изъяли из семьи из-за ее злоупотребления спиртными напитками.

Трагедия произошла 16 октября. Бордукова и рэпер вместе выпивали, после чего между ними началась ссора. Женщина нанесла удар ножом по горлу исполнителя.

