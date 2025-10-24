Набиуллина: для дальнейшего снижения ключевой ставки нужно учитывать риски в отношении инфляции

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов

ЦБ предстоит серьезная работа.

Последующее снижение ключевой ставки в России потребует дополнительных фактов о планомерном движении без риска. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

«Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция залипнет в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения», — сказала она.

При этом глава ЦБ РФ отметила, что при решении о снижении ключевой ставки предлагалось несколько вариантов, в пользу которых выдвигались аргументы от специалистов.

«Предметно рассматривались три варианта — 16%, 16,5% и неизменная ставка в 17%. Различия в позициях, было много аргументов по этим решениям, наверное, можно свести к оценки устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных фактов», — пояснила Набиуллина.

Ранее, писал 5-tv.ru, Банк России снизил ключевую ставку. До этого она составляла 17%, теперь же уменьшилась на 50 базисных пунктов — до 16,50% годовых.

