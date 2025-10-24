Родители врали, что приемная: девушка узнала шокирующую правду благодаря ДНК-тесту

Mirror: Биологические родители много лет врали дочери о ее происхождении

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Результаты показали совпадение по обеим линиям матери и отца.

Девушка в 24 года узнала с помощь ДНК-теста, что ее приемные родители оказались настоящими. Об этом сообщает Mirror.

История началась, когда родители в пять лет сообщили ей, что она усыновлена, пообещав при этом всегда относиться к ней как к родной.

Однако недавно бойфренд девушки предложил ей пройти тест ДНК, чтобы узнать о ее биологических родителях.

«Мне было любопытно познакомиться со своей биологической семьей, хотя я понимала, что, если бы они захотели, то могли бы связаться со мной, когда мне исполнилось 18. Но когда я увидела результаты онлайн, я была в шоке: моя приемная семья оказалась моей биологической», — рассказала она в социальных сетях.

Результаты показали совпадение по обеим линиям — бабушки, дедушки и даже двоюродные братья и сестры приходились ей родными. Девушка призналась, что не знает, как теперь строить отношения с родителями и хочет разобраться в ситуации.

В комментариях пользователи предположили, что речь может идти о скрытой форме семейного усыновления, когда ребенка воспитывают близкие родственники.

«Важно проявлять осторожность и сочувствие при обсуждении этой истории с родителями», — советуют подписчики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.