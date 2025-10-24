Мужчина взорвал гранату в электропоезде на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Александр Кряжев

В результате ЧП погибло пять человек.

В Житомирской области Украины неизвестный мужчина взорвал гранату в электропоезде, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Житомирской области, в городе Овруч, мужчина взорвал гранату в поезде. Есть жертвы и раненые», — уточнили в сообщении.

В результате инцидента погиб сам мужчина, работница погранслужбы Украины и еще три пассажирки. Еще 12 человек пострадали, характер травм не уточняется.

По предварительной информации, мужчина подорвал гранату в момент, когда сотрудники полиции пытались его задержать, так как он находился в розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что количество пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 35 человек. Детонация на одном из промышленных предприятий города Копейска Челябинской области произошла накануне, 22 октября . В результате инцидента погибли 12 человек.

