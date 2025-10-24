Мать-детоубийца из Свердловской области частично признала вину

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Девушка заявила, что не хотела лишать двухмесячную дочь жизни.

Жительница села в Камышловском районе Свердловской области Анастасия Яшенкова, убившая свою двухмесячную дочь, частично признала вину. Подсудимая заявила, что у нее не было умысла лишать девочку жизни. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Преступление 20-летняя девушка совершила в июне 2025 года. По версии следствия, Анастасия не выдержала крика и плача младенца, из-за чего убила дочь, закрыв ей нос и рот. Двухмесячный ребенок задохнулся. Яшенкову признали вменяемой.

После совершения преступления детоубийца попыталась скрыться, правоохранители задержали ее в тот же день на автовокзале — Яшенкова отправилась в другой населенный пункт. Сегодня стартовал уголовный процесс по данному делу, в качестве потерпевшего допрошен отец ребенка.

