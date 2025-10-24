Гроссмейстер Даниэль Народицкий мог умереть от передозировки наркотиков

Фото: www.globallookpress.com/H.T. Manfred Zimmermann

Шахматист скончался 19 октября в возрасте 29 лет.

Полиция рассматривает версию передозировки наркотиками как причину смерти популярного шахматиста Даниэля Народицкого. Об этом сообщает People. Шахматист скончался 19 октября в возрасте 29 лет.

Тело гроссмейстера было найдено 19 октября вечером в частном доме в южном пригороде американского города Шарлотта.

В своем последнем видео, опубликованном за два дня до смерти, Народицкий говорил о кратком перерыве в создании контента и пообещал вернуться к активной работе.

«Вы думаете, что я уйду навсегда, но я вернусь и стану лучше, чем когда-либо», — сказал он своим зрителям.

Комментарии под видео показывают, что фанаты с нетерпением ждали возвращения гроссмейстера и выражали ему поддержку.

Народицкий родился и вырос в Сан-Франциско. Он начал играть в шахматы с шести лет. В 2007 году выиграл чемпионат мира среди юношей до 12 лет, а в 2013 году — чемпионат США среди юниоров, получив звание гроссмейстера.

Народицкий был автором двух книг — «Мастерство позиционных шахмат» (2010) и «Мастерство сложных эндшпилей» (2014). Он также активно вел стримы на Twitch и YouTube, где на его канал было подписано почти 500 тысяч человек.

