Ученые раскрыли секрет «зоны мумий»: как выглядела кожа древних динозавров

Некоторые гиганты мезозоя могли иметь копытообразные конечности.

Команда исследователей из Университета Чикаго изучила две уникальные окаменелости эдмонтозавров, найденные в центральной части штата Вайоминг. Об этом сообщает Science.

Эдмонтозавр — это род крупных растительноядных динозавров из семейства гадрозаврид (утконосых динозавров), живших в конце мелового периода примерно 73–66 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки, включая Канаду и США. Название переводится как «ящер из Эдмонта» — города в Канаде, где были впервые найдены его ископаемые остатки.

Руководитель работы профессор Пол Сирино сообщил, что степень сохранности останков позволила восстановить строение кожи и конечностей животных. Ученые пришли к выводу, что некоторые динозавры могли иметь копытообразные конечности — это стало важным открытием для понимания их эволюции.

Исследование опиралось на материалы так называемых «мумий Зенкенбергского музея» — образцов, собранных палеонтологом Чарльзом Штернбергом в начале XX века. Эти экземпляры известны тем, что они сохранились лучше других представителей группы утконосых динозавров.

Дополнительно специалисты проанализировали архивные фотографии и переписку ученых того времени. Результаты показали, что все известные мумии происходят из одной компактной зоны диаметром около десяти километров. Этот участок палеонтологи назвали «зоной мумий» и планируют продолжить исследования, чтобы найти новые окаменелости и уточнить детали жизни древних рептилий.

