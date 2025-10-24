Ученые раскрыли тайну редкого метеорита с рекордным содержанием металла

Фото: 5-tv.ru

Этот образец представляет особую ценность для анализа эволюции малых тел Солнечной системы.

Исследователи лаборатории метеоритики и космохимии РАН провели детальное изучение необычного метеорита Northwest Africa 13202, найденного в Северной Африке. Об этом сообщает Российская академия наук (РАН).

По данным специалистов, NWA 13202 относится к редкой категории богатых металлом несгруппированных хондритов и имеет сходство с метеоритами NWA 12379 и NWA 12273. Около 70% структуры этого метеорита состоит из железо-никелевых сплавов, при этом полностью отсутствует привычная силикатная основа.

Ученые обнаружили, что состав оливина напоминает обычные L-хондриты, а изотопные соотношения кислорода ближе к LL-хондритам. При этом образец сохранил следы взаимодействия с водой на материнском астероиде, что делает его особенно ценным для анализа эволюции малых тел Солнечной системы.

Авторы работы предполагают, что метеорит образовался в результате столкновения металлического и каменного астероидов. Столкновение оказалось достаточно сильным, чтобы перемешать металл с минералами, но не настолько мощным, чтобы разрушить исходные структуры.

Открытие дает основания предположить существование ранее неизвестного астероида с уникальными свойствами, который может пролить свет на процессы формирования планет в ранней Солнечной системе.

