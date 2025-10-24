«До сих пор называет меня «милым»: 41-летний сын Трампа рассказал об отце

Radar Online: Трамп до сих пор ласково обращается к своему 41-летнему сыну

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Наследник американского президента хочет показать миру нежную сторону родителя.

В новой книге сын Дональда Трампа, 41-летний Эрик, рассказал о неожиданно нежной стороне президента США и о том, почему отец звонит ему в пять утра, чтобы обсудить поле для гольфа. Об этом сообщает Radar Online.

Эрик Трамп представил свою книгу «В осаде: борьба моей семьи за спасение нашей нации», где поделился подробностями личных отношений с отцом. Он признался, что Дональд Трамп, несмотря на возраст сына, продолжает называть его «милым» и целовать в щеку при встрече.

«Мне больше сорока, а отец до сих пор называет меня «милый. Он до сих пор целует меня в щеку. Я делаю то же самое со своими детьми и надеюсь, что передам им ту же любовь, которую он испытывает ко мне», — написал Эрик.

Эрик отметил, что его отец остается самым трудолюбивым человеком, которого он знает. А также Дональд Трамп часто звонит сыну в любое время суток, чтобы обсудить новые идеи — даже детали гольф-поля в своем клубе в Шотландии.

Однако не обошлось и без уколов в сторону сестры Иванки. В книге он вспоминает детские проделки, когда она якобы подставляла братьев, но при этом называет ее замечательным человеком, отличной матерью и лучшим другом. Он также отметил, что она обладает естественной утонченностью и уверенностью.

Сын американского лидера надеется, что его книга поможет показать миру настоящего Дональда Трампа — не только политика, но и отца, способного на простую человеческую нежность.

