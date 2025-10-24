Страшный сон аэрофоба: у летевшего над Таиландом самолета начали откручиваться крепления крыла

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Сергеев; 5-tv.ru

Пассажиры засняли происходящее на видео.

Кадры, которые приведут в ужас аэрофобов, сняли на борту самолета в небе над Таиландом. У Boeing в прямом смысле слова начали откручиваться элементы крепления на крыле.

Один из очевидцев иронично предложил авиакомпании «просто заклеить все скотчем».

А в США накануне самолет сбил женщину на футбольном поле при экстренной посадке. Все остались живы.

Мэр Лонг-Бич Рекс Ричардсон назвал тот факт, что никто не погиб, настоящим чудом, отметив, что во время посадки на поле находились люди, игравшие в футбол. По его словам, обстоятельства, при которых пилот не смог добраться до аэропорта, будут установлены позже.

