Страшный сон аэрофоба: у летевшего над Таиландом самолета начали откручиваться крепления крыла
у летевшего над Таиландом самолета начали откручиваться крепления крыла
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Сергеев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пассажиры засняли происходящее на видео.
Кадры, которые приведут в ужас аэрофобов, сняли на борту самолета в небе над Таиландом. У Boeing в прямом смысле слова начали откручиваться элементы крепления на крыле.
Один из очевидцев иронично предложил авиакомпании «просто заклеить все скотчем».
А в США накануне самолет сбил женщину на футбольном поле при экстренной посадке. Все остались живы.
Мэр Лонг-Бич Рекс Ричардсон назвал тот факт, что никто не погиб, настоящим чудом, отметив, что во время посадки на поле находились люди, игравшие в футбол. По его словам, обстоятельства, при которых пилот не смог добраться до аэропорта, будут установлены позже.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.