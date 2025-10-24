В Краснодаре мужчина превратил жизнь экс-супруги в кошмар наяву из-за квартиры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Террор приобрел уже систематический характер.

Раздел имущества превратился в настоящую войну на юге России. Бывший муж устроил из жизни своей экс-супруги настоящий кошмар. Ломает и портит общие вещи и даже подсылает сообщников, в отношении которых уже завели четыре уголовных дела. При этом, сам заказчик всего этого беспредела до сих пор разгуливает на свободе. В деталях этой истории разбиралась корреспондент «Известий» Алена Пономарева.

Записи со скрытой камеры стали доказательством систематического террора. Бывший муж требует ключи от дома и запугивает экс-супругу расправой. Он обещает каждый день делать ей больно, если та не впустит его обратно в жилье, в котором он уже не имеет права находиться.

«Когда я развелась с Сергеем Шаяхметовым он добровольно не захотел съезжать с этого дома — начал вывозить технику, начал мне мстить, начал мне ломать калитку топором, перерезать провода, выключать видеонаблюдение, портить фасад дома, начал краску кидать», — говорит Татьяна, пострадавшая.

Кадры запечатлели и последствия визитов бывшего мужа. Замки забиты гвоздями и запенены, чтобы женщина не могла войти в дом. Забор исписан нецензурной бранью.

Пара развелась два года назад. Совместно нажитого имущества нет. Татьяна построила новый дом самостоятельно. Ее близкая подруга Екатерина вспоминает, как после очередного нападения она не могла попасть домой.

«Шок! Что делать? Вызывать мастеров, вызывать полицию? Я говорю: „Тань, поехали ко мне домой, хоть оденем тебя“. Человек — он называет себя мужчиной — говорит, что у него хватит денег и достоинства, чтобы справится с этой беззащитной женщиной», — рассказывает Екатерина Бойчук, подруга пострадавшей.

Соседи подтверждают: мужчина ведет себя агрессивно, часто выпивает и срывается на близких.

«Там машина стояла. Смотрю, он его бьет, тот плачет, а он его колотит. Мешает спать… Как он живет, дом неоформленный, ничего. Он же налоги не платил, ничего», — рассказывает соседка Валентина Харитонова.

С апреля по июнь в полицию систематически поступали обращения пострадавшей. Возбуждены четыре уголовных дела, личности участников нападений установлены.

Позже выяснилось, что часть нападений мужчина поручал знакомым — за деньги.

«Я по его просьбе поехал и бросил краски, банки с краской, за которые он заплатил 30 тысяч рублей», — говорит Виталий Власян, сообщник Сергея Шаяхметова.

Суды встали на сторону Татьяны. Но бывший муж подал новый иск, пытается доказать, что имеет право жить в ее доме. Женщина вынуждена привлекать юристов для защиты своих прав.

«Важно отметить, что уголовные дела на сегодняшний день возбуждены не в отношении Шаяхметова, а именно в отношении исполнителей, которых он привлекал. При том, что исполнители дали признательные показания, сообщили, что именно Шаяхметов их привлекал для повреждения имущества Татьяны. Но почему-то на сегодняшний день он ходит на свободе», — удивляется адвокат Татьяны Дмитрий Григориадис.

