«Это как нравственная гигиена»: Никита Михалков много занимается спортом

Никита Михалков в свои 80 лет много занимается спортом

Режиссер очень дорожит хорошей физической формой.

Народный артист РСФСР, Герой Труда РФ Никита Михалков много занимается спортом и стремится поддерживать хорошую физическую форму даже в 80 лет. Об этом он рассказал 5-tv.ru после творческой встречи со студентами в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

«Я внимательно за этим (здоровьем. — Прим. ред.) слежу, много занимаюсь спортом, плаваю километр. Я, в общем-то, уже не могу без того, чтобы заниматься спортом. Какие-то вещи отпадают, какими-то продолжаю заниматься. Но в любом случае для меня ощущение физической формы — как какая-то гигиена нравственная, я очень этим дорожу», — подчеркнул Михалков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием, назвав его примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

Глава государства отметил уникальный созидательный вклад режиссера в развитие российского киноискусства, а также многогранную деятельность на благо общества.

