Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

В центре обсуждения — усиление мер борьбы с терроризмом.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В центре обсуждения были вопросы совершенствования мер борьбы с терроризмом.

В числе участников совещания — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

«У нас, по сути, один вопрос, мы с разных сторон, что называется, должны к нему подойти. Это усиление мер и совершенствование мер борьбы с терроризмом», — обратился Путин к членам Совбеза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уровень доверия россиян к Путину составляет 77,8%. Эти данные — результат социологического исследования, проведенного в период с 13 по 19 октября.

