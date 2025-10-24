Фото: Instagram*/lenaborshcheva

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Юмористка не бросила товарища в тяжелый для него момент жизни.

Актриса и комик Елена Борщева почтила память своего товарища и сокомандника КВН по коллективу «Сборная Пятигорска» Павла Козмопулоса, ушедшего из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка посвятила ему трогательный пост в соцсети.

«Не стало нашего кучерявого из „Сборной Пятигорска“… Паша всегда считался нашим самым лучшим актером, мы все были заложниками своих образов, а он был мастером перевоплощений, играл и женщин, и детей, и Ихтиандра! А еще он был классным другом и настоящим человеком!» — отметила она.

Борщева подчеркнула, что ее покойный коллега всегда оставался добрым и щедрым.

«Помню, как он после первых наших гастролей вернулся домой не с гонораром, а с долгами, потому что всех приглашал и угощал. Потом просил не выдавать ему деньги до окончания тура», — поделилась Елена.

К тому же звезда поделилась, как самоотверженно боролся со смертельным заболеванием Козмопулос.

«На пике карьеры, в 2008 году, у него обнаружили опухоли в голове, а после операции он потерял слух, но не сдался! Шутил, выступал со стендапами, писал книгу, сценарий для фильма про человека, который однажды потерял слух, занимался КВН в регионе, много работал с детьми, хоть в последнее время ему было тяжело ходить и даже приходилось передвигаться в инвалидном кресле», — раскрыла Борщева.

Юмористка не бросила Павла, когда узнала о его страшном диагнозе. Комик Козмопулос ушел из жизни 23 октября. Ему было 44 года. В течение многих лет мужчина боролся с опухолью головного мозга. У него остались жена и 11-летняя дочь Валерия, проживающие в Ставрополе.

«Он очень любил свою доченьку. Пашка, мне очень будет тебя не хватать — твоей искренности, тепла, иронии, поддержки», — заключила Елена.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ