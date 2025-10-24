Уровень доверия россиян к Путину составляет 77,8%

Фото: © РИА Новости/Александр Щербак

Эти данные — результат недавнего социологического исследования.

Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием 77,8% россиян по итогам опроса, проведенного с 13 по 19 октября и опубликованного 24 октября на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, деятельность главы государства положительно оценивают 74,5% граждан. Кроме того, уровень поддержки работы премьер-министра Михаила Мишустина составляет 49,8%, а правительства России в целом — 48,1%.

Обнародованные цифры также показывают распределение партийных предпочтений: «Единая Россия» лидирует с 33,6%, далее идут ЛДПР — 11,4%, КПРФ — 10,1%, «Новые люди» — 7,6%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,5%.

Ранее, 1 сентября, ВЦИОМ отмечал, что девять из десяти граждан испытывают гордость за историю, культуру и природу страны, при этом 61% респондентов заявили об усилении чувства гордости за последний год. Основными причинами назывались достижения и богатства страны (49%) и народ с его качествами (39%).

