«Джиган разбился, дочь беременна»: новый пост в блоге Самойловой напугал фанатов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что происходит с аккаунтом звезды?

Недавно аккаунт блогера Оксаны Самойловой взломали мошенники в соцсети. Страничка до сих пор находится под их контролем. Недавно злоумышленники выложили новый пост, не на шутку напугав фанатов модели.

Так, они от лица Самойловой заявили, что ее 14-летняя дочь беременна. Пост о якобы находящейся в положении Ариэле злоумышленники дополнили видеорядом, в котором пояснили, почему ее популярная мама начала редко появляться в блоге.

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

«Для нас это стало неожиданностью и шоком, учитывая ее возраст, но сейчас мы чувствуем только радость и волнение перед новым этапом нашей жизни», — говорится в публикации.

Не оставили без внимания они и рэпера Джигана. По их словам, тот «попал в страшную автомобильную аварию и разбился».

Фото: «Instagram*/samoylovaoxana

«Этой ночью я проснулась от звонка — на экране мигало имя, которое я старалась вычеркнуть из своей жизни. Джиган», — написали целую драматичную историю под постом злоумышленники.

Однако не обошлось без ошибок со стороны аферистов, которые дочь звезды Ариэлу назвали Лейлой.

«Хоть бы имя проверили. Какие посты пишут — просто Санта-Барбара отдыхает. Про Джигана вообще… Видео с искусственным интеллектом. Короче, не ведитесь на эту дичь», — отреагировала Самойлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ