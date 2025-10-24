Школьник вдохнул пары дезодоранта-аэрозоля из-за тренда в соцсетях и умер

Фото: 5-tv.ru

Тело мальчика нашла его мать.

В Великобритании 12-летний мальчик скончался из-за тренда в TikTok, который называется «хромирование». Он вдохнул токсичные пары дезодоранта-аэрозоля. Об этом сообщает Daily Mail.

Вдыхание токсичных паров дезодоранта привело к интоксикации бутаном, из-за чего мальчик потерял сознание и не был спасен, несмотря на экстренную госпитализацию.

Инцидент произошел через 45 минут после возвращения мальчика с семейного праздника. Мать обнаружила сына без сознания в постели, вокруг которой валялись пустые баллончики из-под дезодоранта-аэрозоля.

Представители правоохранительных органов призвали к введению возрастных ограничений на продажу аэрозольных дезодорантов и к усилению предупреждений о вреде их злоупотребления. И также поддержали инициативу семьи мальчика ограничить доступ к TikTok для пользователей младше 18 лет.

Тренд на хромирование заключается во вдыхании токсичных паров аэрозолей и других бытовых химических средств для получения кратковременного «удовольствия». TikTok подвергался критике за распространение подобных опасных челленджей, хотя компания утверждает, что блокирует опасный контент и направляет пользователей в Центр безопасности.

