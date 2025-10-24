Количество пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 35 человек

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате ЧП погибли 12 человек.

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Копейске выросло до 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Детонация на одном из промышленных предприятий Копейска Челябинской области произошла 22 октября. Губернатор региона Алексей Текслер сообщал в своем Telegram-канале, что в результате ЧП погибли 12 человек.

Родственники жертв получат по 10 миллионов рублей, а пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, от одного до двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о взрыве на предприятии в Копейске в центральный аппарат Следственного комитета. Предварительно, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в одном из цехов.

Сегодня, 24 октября, в Челябинской области объявлен день траура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.