Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области

Виктория Алакоз 51 0
Срочная
новость

Фото: Сергей Коньков/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

В результате оказался обесточен микрорайон города.

Вооруженный силы Украины (ВСУ) нанесли четыре удара по подстанции в Рыльске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское», — отметил он.

В ближайшее время аварийные бригады все восстановят. 

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.