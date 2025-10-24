Mirror: Хозяйка морила голодом своих собак и пыталась выдать их за бездомных

Женщин отделалась мягким наказанием.

В Великобритании женщина была разоблачена после того, как пыталась выдать двух своих мальтийских терьеров за бездомных животных, чтобы не нести ответственность за свою жестокость. Она морила собак голодом и скрывала их ужасное состояние. Об этом сообщает Mirror.

Истощенных собак приметили прохожие, которые вызвали службу по защите животных. Расследование выявило, что обе собаки принадлежат 31-летняя местной жительнице. Инспектор по защите животных проследила путь одного из питомцев до ее хозяйки. Женщина утверждала, что собаки бездомные. Однако ее все равно задержали.

Собаки, получившие в приюте клички Бейли и Крошка Тим, были в критическом состоянии. Бейли весила всего 2,75 килограмма, имела спутанную шерсть и пятна от фекалий. Крошка Тим был истощен и весил всего 2,8 килограмма. Ветеринарам пришлось усыпить Бейли, чтобы прекратить ее страдания.

Крошка Тим теперь живет в новой семье и чувствует себя хорошо: его вес увеличился до четырех килограммов.

«Мы рады, что Крошка Тим теперь в надежной, любящей семье и наслаждается жизнью в своем новом доме», — рассказала менеджер организации Dogs Trust.

Хозяйка собак предстала перед судом, где признала себя виновной в двух правонарушениях по Закону о защите животных. Ей назначили десятилетний запрет на владение животным и десятинедельный комендантский час с 21:00 до 7:00, а также обязали возместить ущерб в размере 200 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей).

