Телеведущая не пыталась ловить цветы, но это получилось само собой.

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые в жизни поймала букет невесты на свадьбе своего директора Петро Шекшеева. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. По словам звезды, она никогда раньше не подходила ловить букеты на свадьбах, и в этот раз тоже стояла в отдалении, но букет сам прилетел прямо в нее.

«У меня кое-то произошло. Сегодня у моего директора Петро Шекшеева свадьба с его возлюбленной Ханной. Мы тут ее отмечаем. <…> Он (букет — Прим.ред.) упал к моим ногам сам! Я в шоке», — рассказала ведущая, показав подписчикам изящные белые цветы.

Теперь, согласно народной примете, можно гадать, когда у Барановской наступят изменения в личной жизни. В прошлом Юлия была замужем за футболистом Андреем Аршавиным — в браке у них родилось трое детей. Расставание со спортсменом стало для ведущей тяжелым испытанием.

Сам же Аршавин уверял, что никогда не сожалел о разрыве с Барановской. По его словам, для всех бывших избранниц он оказывается лучшим мужчиной, ведь после него женщинам не удается наладить личную жизнь. Он обращал внимание на то, что ни Барановская, ни другая его экс-супруга, модель Алиса Казьмина, так и не смогли никого себе найти. Однако после того, как телеведущая поймала букет невесты, все может измениться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская решила вернуть Аршавину его вещи спустя 12 лет после развода.

