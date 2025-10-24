Путин поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава государства отметил вклад подразделений в защиту страны.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных сил с 75-летием со дня их создания. Об этом сообщает сайт Кремля.

В своем обращении глава государства отметил, что за эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких страниц в историю воинской славы России. Он подчеркнул, что военнослужащие достойно продолжают традиции своих легендарных предшественников и демонстрируют мужество при выполнении самых сложных задач.

Путин напомнил, что спецназ принимал участие в операциях в Афганистане и других горячих точках, занимался ликвидацией международных террористов и защищал жителей Крыма и Севастополя в 2014 году. Отдельно президент отметил их роль в специальной военной операции, где подразделения выполняют задачи на наиболее опасных участках.

Глава государства выразил благодарность ветеранам и действующим бойцам за преданность долгу и верность присяге, подчеркнув их решающую роль в обеспечении безопасности России.

