Мужчина убил жену и выставил ее голову на всеобщее обозрение как трофей

Отец жертвы оправдал поступок супруга.

В Иране 17-летняя девушка была жестоко убита своим мужем и его братом. После убийства мужчина продемонстрировал голову супруги на улице. Об этом сообщает Mirror.

Девушка была вынуждена выйти замуж в 12 лет за двоюродного брата. В возрасте 14 лет у нее родился сын. Позже она сбежала от мужа в Турцию, но отец с помощью связей в спецслужбах вернул ее в Иран, после чего муж отказался дать развод. По данным суда, именно возвращение девушкистало причиной трагедии.

По словам преступника, мотивом убийства стало то, что девушка опозорила его своим побегом.

Несмотря на жестокость преступления, суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы, а его брата — к 45 месяцам, после того как семья девушки простила убийцу.

Сообщается, что в суде отец жертвы поддержал зятя, называя его хорошим супругом и оправдывая этот акт насилие.

«Ее не принуждали выходить замуж, и на самом деле муж обеспечил ей самую лучшую жизнь. Это правда, они ссорились, иногда дело доходило до драки, и она возвращалась домой, но оставалась там всего два-три дня, а потом он забирал ее, и жизнь возвращалась в привычное русло. Такие ссоры между мужем и женой — это совершенно нормально, и я не думаю, что у них были проблемы, раз она не просила о разводе», — заявил отец девушки.

Женский комитет Национального совета по правам человека Ирана отмечает, что подобные «убийства чести» остаются широко распространенными в стране, особенно в провинциях Хузестан, Курдистан, Илам, Систан и Белуджистан. Ежегодно регистрируется около 375–450 таких случаев.

