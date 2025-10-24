Старшая дочь Глюкозы закрутила роман с предпринимателем на десять лет старше

Дочь певицы Глюкозы Лидия встречается с бизнесменом на 10 лет старше ее

Девушка предпочитает не раскрывать детали личной жизни.

Старшая дочь певицы Глюкозы — 18-летняя Лидия Чистякова, выступающая под сценическим именем Ray, начала встречаться с мужчиной, который старше ее на десять лет. Об этом сообщает Super.

Издание отмечает, что на вечеринке певца Вани Дмитриенко Лида и ее спутник старались не привлекать внимания, однако журналистам удалось заметить их поцелуй. После концерта пара встретилась у служебного входа, обнялась и вместе уехала на одной машине. Инсайдер подтвердил, что певица действительно состоит в отношениях, но предпочитает не афишировать их.

По данным Super, избранником Чистяковой стал 28-летний Иван Мурашов из города Нытва Пермского края. Сейчас он живет в Москве и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей через автоматы. В отличие от возлюбленной, Мурашов не ведет социальные сети и избегает публичности.

Напомним, что ранее личную жизнь дочери Глюкозы уже обсуждали в СМИ. В 2023 году певица публиковала в личном блоге снимок, где Лида обнимала молодого человека с закрытым лицом. Тогда поклонники предположили, что это и был нынешний бойфренд девушки, однако подтверждений этому не поступало.

