Лишилась 74 миллионов: омская пенсионерка отдала мошенникам семь слитков золота

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Пожилая женщина поверила «сотруднику спецслужб», который убедил ее, что она подозревается в государственной измене.

В Омске 73-летняя жительница Кировского округа стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более 74 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

По данным полиции, неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что женщина якобы попала в список лиц, подозреваемых в финансировании украинской армии и измене Родине. Чтобы придать словам убедительности, злоумышленник вышел на видеосвязь — на экране он был в форме, с удостоверением и в кабинете, где висели государственные символы.

Как рассказали в ведомстве, аферист потребовал «задекларировать» все сбережения и ювелирные изделия. Напуганная пенсионерка перевела на указанные счета 4,5 миллиона рублей, а затем собрала семь золотых слитков, пятьдесят монет из золота и почти десять тысяч евро. Все имущество, оцениваемое более чем в 70 миллионов рублей, женщина передала курьеру.

В отношении неизвестных возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции устанавливают личность участников преступной схемы и их возможных сообщников.

По информации прокуратуры Омской области, только за 2024 год в регионе зафиксировано около 5,7 тысячи преступлений, совершенных с применением IT-технологий. Общий ущерб от таких хищений превысил 1,6 миллиарда рублей.

