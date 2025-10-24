Шатдаун в США привел к очередям за бесплатной едой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В штате Вирджиния объявлен режим ЧС.

В США на фоне затянувшегося шатдауна растут очереди за бесплатной едой. В соцсетях расходятся кадры из штата Мэриленд. Если раньше за похлебкой стояли бедные и мигранты, то теперь в километровых очередях можно увидеть представителей среднего класса.

Особое недовольство у них вызывает то, что конгрессмены, чьи политические разборки по большому счету и стали причиной шатдауна, стабильно получают зарплату, в отличие от рядовых американцев.

Теперь из-за бюджета, который так и не принят, по данным CNN, полтора миллиона госслужащих в США либо находятся в неоплачиваемом отпуске, либо продолжают работать бесплатно.

При этом в другом штате, Вирджинии, губернатор пошел на крайние меры и объявил режим ЧС. Этот шаг позволит использовать чрезвычайные фонды для оказания помощи жителям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.