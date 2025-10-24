Родителей из Калужской области накажут за комментарий их дочери о пролете БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подросток в соцсетях указала точные координаты пролета вражеского дрона.

Родителям девочки из Кировского района Калужской области, опубликовавшей в соцсетях данные о пролете украинского беспилотника, накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Школьница оставила комментарий под постом в одном из местных Telegram-каналов. Она указала точные координаты о маршруте украинского БПЛА. Отмечается, что с девочкой уже работают органы ПДН.

«Данный поступок служит основанием для привлечения родителей девочки к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказал собеседник агентства.

Источник не отметил, привлечены ли мать и отец девочки к ответственности на данный момент. Областные органы власти и силовые структуры не стали комментировать ситуацию.

В пресс-службе губернатора и правительства Калужской области отметили, что запрет на публикацию информации о пролетах беспилотников в регионе был введен из соображений безопасности.

Враг может использовать фото и видео БПЛА, а также текстовые комментарии с указанием их местоположения для корректировки действий и оценки эффективности ударов. За публикацию таких материалов предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Красногорске.

