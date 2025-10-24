Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Ефима

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик родился с пороком сердца. Все эти годы он боролся за каждый вздох.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о восьмилетнем Ефиме. Он родился с пороком сердца. И все эти годы боролся за каждый вздох.

Мальчик уже перенес несколько сложных операций. И сейчас нужна еще одна. Ее готовы провести зарубежные кардиологи. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на лечение. Большое вам спасибо!

